La présidence marocaine de la Conférence générale de l’AIEA témoigne de l’engagement constructif du Royaume pour la paix dans le monde (DG)

lundi, 21 septembre, 2020 à 16:04

Vienne – Le Directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Mariano Grossi, a affirmé que l’élection du Maroc à la présidence de la 64ème Conférence générale de l’Agence témoigne de l’engagement constructif du Royaume pour la paix dans le monde.

“L’élection du Maroc, pays africain qui est engagé pendant des années dans les efforts de non-prolifération, à la tête de ce grand événement mondial, est un bon témoignage de son engagement constructif pour la paix dans le monde”, a souligné M. Grosso dans une déclaration à la MAP.

“Je me réjouis en tant que Directeur général de pouvoir compter sur la présidence marocaine pour toute l’année qui s’ouvre jusqu’à l’année prochaine afin de supporter et accentuer le travail de l’AIEA. Bravo le Maroc et on est très reconnaissant !”, a poursuivi M. Grosso.

Le Maroc a été officiellement élu, lundi à Vienne, président de la 64ème Conférence générale de l’AIEA, l’organe directeur de cet organisme onusien.

Le Royaume a accédé pour la première fois, et par acclamation unanime, à ce prestigieux poste en la personne de l’ambassadeur, représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.