Le Programme de développement urbain d’Agadir établit un équilibre entre le spirituel et le vécu quotidien (M. Taoufik)

mardi, 4 février, 2020 à 21:44

Agadir – La Convention-cadre relative au Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024), signée mardi à l’occasion de la cérémonie de lancement de ce Programme, sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, veille à créer l’équilibre nécessaire au développement de cette ville entre ce qui est spirituel, religieux et celui relatif au vécu quotidien, a indiqué le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufik.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le ministre a relevé que SM le Roi, Amir Al-Mouminine, accorde une importance particulière à cet équilibre nécessaire au développement de la ville d’Agadir, ajoutant que les projets prévus dans le cadre du Programme marqueront un nouveau départ pour la ville.

Dans ce sens, il a souligné que le département des Habous et des affaires islamiques “contribuera à ce programme à travers deux grands projets”, précisant qu’il s’agit d’un complexe scientifique, culturel et religieux au quartier Founty d’un montant de 90 millions de dirhams et d’une grande mosquée à Hay Essalam pour une enveloppe de 50 millions dirhams.

M. Taoufik a en outre relevé l’importance et la portée symbolique de ces projets pour la ville d’Agadir, notant que les tribus de la région sont attachées aux constantes du pays, à leur tête la religion islamique et le Grand Imamat.