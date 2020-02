Le Programme de développement urbain d’Agadir vise à mettre à niveau une ville aux potentialités “très importantes” (Mme Fettah Alaoui)

mardi, 4 février, 2020 à 22:26

Agadir – Le Programme de développement urbain de la ville d’Agadir (2020-2024) vise à mettre à niveau une ville aux potentialités “très importantes”, a indiqué la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la cérémonie de lancement de ce Programme sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, la ministre a relevé que le Programme permettra de remettre à niveau le centre urbain d’Agadir, qui “était la première destination touristique du Maroc et reste la première destination du tourisme balnéaire et dont les potentialités sont encore très importantes”.

La Convention-cadre relative au Programme de développement urbain de la ville d’Agadir intervient en application des Hautes orientations royales contenues dans le discours royal d’octobre 2019 à l’occasion de la Marche Verte, pour “rappeler comment la région d’Agadir est centrale au niveau du Royaume du Maroc”, a encore souligné Mme Fettah Alaoui.

Elle a en outre précisé que le ministère travaille avec d’autres départements ministériels ainsi qu’avec la région pour mettre au point un “programme beaucoup plus élaboré et plus large” afin de faire du tourisme un des “moteurs économiques et sociaux” dans cette région du Royaume.