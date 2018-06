Le programme de l’eau, élaboré en exécution des Hautes instructions royales, vise à résoudre la problématique de l’eau potable dans les zones rurales et montagneuses

Rabat – Le programme de l’eau, élaboré en exécution des Hautes instructions royales, est censé résoudre le problème d’approvisionnement en eau potable, en particulier dans les zones rurales et montagneuses, connues pour leurs ressources hydriques limitées, a indiqué la secrétaire d’État chargée de l’Eau, Mme Charafat Afailal.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion présidée mardi par SM le Roi Mohammed VI au Palais Royal de Rabat, et qui a été consacrée à la problématique de l’eau, Mme Afailal a précisé que ce programme est doté d’un volet urgent et immédiat dédié à la résolution de la problématique de l’eau potable dans les zones rurales et montagneuses, ainsi que d’un volet à moyen terme visant à accélérer la cadence de l’investissement dans les infrastructures hydriques.

Parmi les infrastructures concernées par ces investissements dans le cadre de ce programme, élaboré en coordination avec les départements ministériels concernés, figurent les barrages à grande capacité, qui devraient être fortement sollicités durant les prochaines années, ainsi que les stations de dessalement quand la construction des barrages s’avère impossible dans ces régions, a-t-elle relevé dans ce sens.