Protection de la famille: El Otmani souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour réaliser de meilleurs résultats

mardi, 21 janvier, 2020 à 22:23

Rabat, 21/01/2020 (MAP) – Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani a souligné, mardi à Rabat, la nécessité de poursuivre les efforts pour réaliser de meilleurs résultats en matière de protection de la femme, de la famille et de l’enfance et ce, à travers l’adoption de nouvelles approches et politiques publiques intégrées.

En réponse à une question centrale autour de “La politique publique du gouvernement en matière de protection de la femme, de la famille et de l’enfance”, lors de la séance mensuelle consacrée à la politique générale à la Chambre des conseillers, M. El Otmani a affirmé que “malgré les efforts consentis par le Royaume dans ce domaine lors des dernières années, nous sommes tenus de poursuivre dans ce sens en vue de réaliser de meilleurs résultats, en adoptant de nouvelles approches et politiques publiques intégrées et en améliorant le système de protection sociale”.