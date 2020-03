Rabat: Réunion de M. Abyaba avec les responsables centraux, régionaux et provinciaux du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports

samedi, 7 mars, 2020 à 21:05

Rabat – Une réunion élargie des responsables centraux, régionaux et provinciaux des trois départements du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports a eu lieu, vendredi et samedi à l’Institut royal de formation des cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC/JS) à Rabat.