Remise de Wissams royaux à des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement

lundi, 13 juillet, 2020 à 19:07

Rabat – Une cérémonie de remise des Wissams dont SM le Roi Mohammed VI a bien voulu gratifier quatre fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des mines et de l’environnement partis à la retraite, s’est déroulée lundi à Rabat.

Cette décoration illustre la Haute sollicitude dont le Souverain entoure cette catégorie de fonctionnaires qui ont fait preuve durant leur carrière professionnelle d’un sens élevé d’abnégation, de dévouement et d’intégrité dans l’accomplissement de missions de service public et d’intérêt général.

A cette occasion, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah, a félicité les personnes décorées de Wissams royaux, soulignant que cette Haute sollicitude royale se veut une reconnaissance de la qualité de leurs services louables ainsi que de la contribution qu’ils apportée au pays tout au long de leur parcours.

Cette cérémonie qui se tient dans des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de coronavirus est l’occasion pour le ministère de rendre hommage aux efforts fournis par ses retraités en vue de servir les intérêts de leur pays, a souligné le ministre, rappelant que vingt-cinq fonctionnaires sont partis à la retraite au cours du deuxième semestre 2019 et du premier semestre de l’année en cours.

De son côté, le directeur des ressources, des affaires générales et des systèmes d’information au département de l’énergie et des mines, Abdellah El Jaafari, a affirmé dans une déclaration à la MAP que l’hommage rendu aux fonctionnaires retraités est l’une des plus hautes marques de reconnaissance après des années de travail dévoué et d’engagement professionnel au service de la patrie et des citoyens.

Ont pris part à cette cérémonie notamment le secrétaire général du département de l’énergie et des mines, les directeurs centraux et les chefs des différents services du ministère.