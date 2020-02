La République du Burundi ouvre un consulat général à Laâyoune

vendredi, 28 février, 2020 à 13:03

Le tourisme a été le premier secteur à pâtir de la crise de l’épidémie de Covid-19 dans les pays de l’Asie du Sud-Est. Comme plusieurs pays de la région, la Thaïlande fait face à un effondrement sans précédent de cette activité qui représente une part importante du PIB du pays et, dans le désarroi, les opérateurs sont contraints de faire les braderies et courtiser les touristes locaux dans l’espoir de remplacer les millions de visiteurs chinois qui ont déserté stations balnéaires et sites touristiques.