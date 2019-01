Réunion le 16 janvier de M. Elalamy avec les chambres de commerce et d’industrie

mercredi, 9 janvier, 2019 à 10:32

Rabat – Dans le cadre du suivi des revendications des commerçants par la tutelle du secteur, le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy, tiendra, le 16 janvier, une réunion avec les chambres de commerce et d’industrie et les représentants des commerçants.