Signature d’une convention à Rabat portant sur l’appui de l’éducation par le basketball

lundi, 10 février, 2020 à 16:22

Les éléments de la sécurité publique du district de Sidi Bernoussi à Casablanca ont arrêté, lundi à l’aube, un récidiviste de 22 ans pour son implication présumée dans le vol de voitures et de motos et vol qualifié sur des locaux commerciaux à Casablanca et à Bejaâd.