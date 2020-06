Signature à Rabat d’une convention cadre pour le développement de la recherche scientifique et de la digitalisation de l’enseignement au Maroc

vendredi, 19 juin, 2020 à 20:55

Rabat – Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la fondation OCP et l’université Mohammed VI polytechnique, ont signé vendredi, une convention cadre pour développer la recherche scientifique et la digitalisation de l’enseignement au Maroc.

Signée par le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha et le PDG de l’Office chérifien des phosphates (OCP) Mostafa Terrab, cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par ces trois partenaires pour renforcer le développement de la recherche scientifique et l’innovation au Maroc, valoriser les résultats de la recherche et promouvoir la digitalisation et l’enseignement à distance.