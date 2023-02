SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Président du gouvernement espagnol et de la délégation l’accompagnant

jeudi, 2 février, 2023 à 20:05

Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’eau et des infrastructures routière et portière ont été au centre des entretiens, jeudi à Rabat, entre le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, et la ministre des transports, des mobilités et des programmes urbains, Raquel Sanchez Jiménez.