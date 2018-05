Le sommet extraordinaire de l’OCI loue les efforts de SM le Roi pour la défense d’Al Qods

vendredi, 18 mai, 2018 à 20:46

Istanbul – Le sommet extraordinaire de l’Organisation de la coopération islamique a loué, vendredi à Istanbul, les efforts déployés par SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour la défense de la ville sainte.

La septième session extraordinaire de l’organisation, qui s’est tenue en réaction aux développements graves de la situation en Palestine, a loué les efforts SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, pour la défense de la ville sainte et le soutien à la résilience du peuple palestinien.

Elle a également salué, dans son communiqué final, les efforts consentis par l’Agence Bayt Mal Al-Qods dépendante du Comité d’Al-Qods.

Le Maroc a été représenté lors de cette réunion par une délégation conduite par la secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.

Dans son communiqué final, le sommet a souligné que la mission primordiale et la raison d’être de l’OCI, créée en 1969 à Rabat sur proposition de Feu le Roi Hassan II consistent à protéger la cause palestinienne et la ville d’Al-Qods Acharif, d’en préserver le statut historique et juridique de même que la dimension spirituelle.

Le sommet a invité le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale des Nations-Unies, le Secrétaire général de l’ONU, le Conseil des droits de l’Homme à prendre les mesures nécessaires à former un comité d’enquête international indépendant sur les atrocités récentes dans la bande de Gaza.

Le communiqué a, en outre, réitéré l’attachement inébranlable des pays membres à la solution de deux États, qui est l’unique solution internationalement acceptée dans le contexte du droit international et des résolutions existantes de l’ONU, conformément aux termes de référence internationaux et à l’Initiative de paix arabe de 2002 approuvée par le sommet islamique extraordinaire de 2005 à La Mecque.