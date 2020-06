Tourisme: Le gouvernement est soucieux d’assurer une reprise en toute sécurité

vendredi, 19 juin, 2020 à 20:43

Rabat- Le gouvernement est soucieux d’assurer une reprise en toute sécurité des activités touristiques, dans le contexte des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, a affirmé, vendredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Intervenant lors d’une réunion de travail, tenue en présence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, des directeurs généraux des établissements publics relevant du ministère, et de représentants de la Confédération nationale du tourisme et de plusieurs instances professionnelles du tourisme, M. El Otmani a souligné la nécessité de la reprise des activités du secteur touristique après la levée du confinement sanitaire, dicté par la pandémie, “à condition que cette opération se déroule en sécurité”, avec le concours de tous les acteurs concernés, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.