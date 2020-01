World Education Forum à Londres: M. Amzazi met en avant les différentes réformes du système éducatif marocain

mardi, 21 janvier, 2020 à 15:14

Londres – Le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi, a présenté, lundi, les différentes réformes du système éducatif marocain, lors du World Education Forum 2020 qui se tient dans la capitale britannique.

S’exprimant lors d’une session plénière sous le thème : “Long-term solutions – Tackling learning poverty” devant plus de 1300 experts et professionnels de l’éducation, en provenance d’une centaine de pays, M. Amzazi a présenté les différentes réformes du système éducatif dans lesquelles s’est engagé le Maroc, depuis 1999 avec l’adoption de la Charte nationale d’éducation et de formation, jusqu’à l’adoption de la Loi-cadre 51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, en passant par la Vision stratégique 2015-2030 de la réforme.