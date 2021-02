La 1ère session de la 5è année législative a été marquée par l’adoption de textes législatifs “importants”

jeudi, 18 février, 2021 à 19:16

Rabat – La première session de la 5è année législative a été marquée par l’adoption de textes législatifs “importants”, notamment ceux liés à la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, dans le cadre de la mise en œuvre de la volonté royale de promouvoir les capacités de l’économie nationale et par la poursuite des efforts du gouvernement destinés à renforcer l’interaction avec les initiatives législatives parlementaires et les mécanismes de contrôle parlementaire, a souligné jeudi à Rabat, Mostafa Ramid, ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme et des relations avec le Parlement.