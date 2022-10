Le 4ème forum parlementaire des régions, une étape pour jeter la lumière sur le mécanisme de contractualisation entre l’État et les régions (Mayara)

mercredi, 19 octobre, 2022 à 22:02

Rabat – La 4ème édition du forum parlementaire annuel des régions est une étape clé pour jeter la lumière sur le mécanisme et l’approche de contractualisation en tant que nouveau mode de travail entre l’Etat et les régions, à même d’établir un partenariat institutionnel et d’assurer une meilleure convergence et coordination entre les stratégies nationales et régionales de développement, a affirmé, mercredi à Rabat, le Président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara.

Intervenant à l’ouverture du forum, M. Mayara a souligné l’importance de cette question, notamment dans un contexte national marqué par de profondes mutations et de grands projets nationaux, dont la promotion de l’investissement, et le grand chantier de la protection sociale, outre les nouveaux défis liés au changement climatique et à la problématique de la sécheresse.

La question de la contractualisation “nous pousse à la recherche des outils de travail disponibles, à s’intéresser davantage aux champs d’action à l’échelle régionale et nous invite à engager la réflexion au sujet du bilan de sa mise en œuvre”, a-t-il ajouté, pointant du doigt certains problèmes et questionnements évoqués dans plusieurs études d’évaluation et analytiques de ce sujet, concernant notamment, les moyens de contrôle et de rationalisation du mécanisme de contractualisation, la réduction des tendances excessives de sa mise en œuvre et les moyens susceptibles d’arrêter la liste des sujets de contractualisation.

M. Mayara a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer un cadre de référence clair, tel qu’appliqué dans le domaine de la contractualisation entre l’Etat, les institutions et les établissements publics, à même de répondre aux conditions d’élaboration des conventions, de leur négociation, de leur mise en œuvre et du suivi de leur exécution et évaluation.

Ces questions seront au centre des interventions et des contributions des participants au forum, organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à même de livrer des regards croisés avec pour ultime objectif d’associer tous les intervenants au processus de mise en œuvre de la régionalisation, à la faveur de leur examen de questions précises, du rapprochement de leurs points de vue et de la formulation de recommandations.

Il a insisté, à cet égard, sur la grande responsabilité qui incombe aux membres de la Chambre des conseillers dans le suivi des conclusions de ce forum sur le plan de la législation, du contrôle et de l’évaluation de l’action gouvernementale, en vue de contribuer à la réussite de ce chantier.

M. Mayara a par ailleurs précisé que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la poursuite de l’examen des moyens susceptibles d’instaurer un nouveau mode de gestion territoriale basé sur la régionalisation, soulignant que la Chambre des Conseillers est consciente de la grande responsabilité qui lui est dévolue pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle vision territoriale.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental, l’Association des Régions du Maroc, l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et des Provinces et l’Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux, témoigne de l’importance que la Chambre des Conseillers porte à la question de la régionalisation avancée, et son souci de développer le système de gouvernance territoriale et d’élargir le champ de participation des citoyens à la gestion de la chose locale.