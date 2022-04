La Chambre des Conseillers oeuvrera au renforcement de sa diplomatie parlementaire (M. Mayara)

vendredi, 8 avril, 2022 à 18:03

Rabat – La Chambre des Conseillers oeuvrera au renforcement de sa diplomatie parlementaire et de son positionnement géostratégique à travers l’échange de visites et son action au sein des Unions parlementaires régionales, continentales et internationales, a affirmé, vendredi, le Président de la Chambre M. Naama Mayara.

La deuxième Chambre du parlement poursuivra également ses initiatives qualitatives dans le cadre de la coopération sud-sud, a relevé M. Mayara dans son allocution lors de l’ouverture des travaux de la deuxième session de l’année législative 2021-2022.

Il a, dans ce sens, mis en avant les acquis réalisés par le Maroc à la faveur de l’effort collectif officiel et parallèle, et qui a été couronné par la percée inédite de la diplomatie marocaine sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, après l’adoption par l’Espagne d’une nouvelle position considérant l’Initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.

Saluant la position historique de Madrid, M. Mayara a insisté notamment sur la nécessité de poursuivre l’action tout en se félicitant des réalisations accomplies particulièrement à travers l’augmentation du nombre des représentations diplomatiques dans les Provinces du Sud à 24 représentations, après l’ouverture, la semaine dernière à Dakhla, du Consulat général de l’Organisation des Etats de la Caraïbe Orientale.

Évoquant la diplomatie parlementaire, le président de la deuxième Chambre a également rappelé la visite de travail qu’il a effectuée au Panama, durant laquelle il a pris part aux travaux de l’Assemblée générale annuelle du Parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino), sa participation au sommet des Présidents des Unions parlementaires régionales en Afrique et en Amérique Latine, ainsi que ses visites de travail au Guatemala et aux Emirats Arabes Unis.

De même, M. Mayara a souligné l’organisation par la Chambre des Conseillers, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, des travaux du 11ème Congrès de la Ligue des Conseils de la choura, des sénats et des conseils similaires d’Afrique et du monde arabe, ainsi que le Forum du Dialogue Parlementaire des Sénats et Conseils Similaires d’Afrique, du Monde Arabe, d’Amérique Latine et des Caraïbes.

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Royaume et les Etats d’Afrique de l’Ouest, il a relevé que la visite du président du parlement de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Sidie Mohamed Tunis, représente un pas de plus dans le processus du renforcement de la coopération avec cette organisation parlementaire régionale importante.

La Chambre a également participé aux travaux de plusieurs assemblées et unions parlementaires régionales, continentales et internationales, en plus de rencontres bilatérales avec des responsables gouvernementaux et diplomatiques, ainsi que des présidents de Parlements et d’unions parlementaires, a-t-il poursuivi, ajoutant que la Chambre a organisé plusieurs conférence thématiques et missions d’expertise afin de renforcer les compétences des Conseillers et des cadres administratifs, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de jumelage institutionnel Maroc-Union Européenne, sur l’appui des compétences de la Chambre.