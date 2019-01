La Chambre des représentants adopte quatre projets de loi à caractère social et économique

mardi, 22 janvier, 2019 à 17:29

Rabat – La Chambre des représentants a adopté, lors d’une séance plénière mardi à Rabat, quatre projets de loi à caractère social et économique portant sur l’annulation de dettes dues aux régions, préfectures, provinces et communes, l’âge de départ à la retraite des membres des forces auxiliaires, le transfert des entreprises publiques au secteur privé et la réforme des Centres régionaux d’investissement (CRI).