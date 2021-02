Chambre des Représentants: Adoption en 2ème lecture du projet de loi relatif au “Crowdfunding”

jeudi, 11 février, 2021 à 11:18

Rabat – La Chambre des représentants a adopté, en deuxième lecture et à l’unanimité, mercredi, le projet de loi n°15-18 relatif au financement collaboratif “Crowdfunding”, et ce, en présence du ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.