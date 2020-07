La Chambre des représentants et le HCP renforcent leur coopération en matière de documentation des données

vendredi, 3 juillet, 2020 à 17:48

Rabat – La Chambre des représentants et le Haut-commissariat au plan (HCP) ont signé, jeudi, un accord de coopération et de partenariat dans le domaine de la documentation des informations et des données et leur mise à la disposition du public, de manière à préserver la mémoire nationale.