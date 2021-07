La Chambre des représentants : plénière mercredi pour examiner le rapport de la mission exploratoire temporaire sur les centres de transfusion sanguine

mardi, 13 juillet, 2021 à 19:17

Rabat – La Chambre des représentants tiendra mercredi une plénière consacrée à la présentation et à l’examen du rapport de la mission exploratoire temporaire sur le Centre national et centre régional de transfusion sanguine de Rabat et les services de transfusion sanguine au Centre hospitalier universitaire (CHU) et à l’hôpital régional de Fès.

Un communiqué de la première Chambre du parlement indique que cette plénière se tiendra immédiatement après la séance consacrée à l’examen et au vote des projets de textes législatifs fin prêts et qui va démarrer à 15h30.

Les deux séances auront lieu dans le respect des mesures préventives adoptées par les organes de la Chambre, a précisé la même source.