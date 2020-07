La coopération entre la Chambre des conseillers et la CDAI/CNDP au centre d’entretiens entre MM. Benchamach et Seghrouchni

mardi, 21 juillet, 2020 à 20:48

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach et le président de la Commission du droit d’accès à l’information (CDAI) et de la Commission nationale du contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), Omar Seghrouchni ont eu, mardi à Rabat, des entretiens axés sur la coopération entre les deux institutions.

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, cette entrevue s’inscrit dans la préparation des conditions pour la conclusion d’une convention de partenariat et de coopération entre l’institution législative, la CDAI et la CNDP, dans le but de promouvoir le partage d’expériences et d’expertises en matière de concrétisation du droit d’accès à l’information et de la publication préalable des données.

Ces entretiens ont été, selon la même source, l’occasion de réaffirmer l’importance de la coopération entre la Chambre des représentants, la CDAI et la CNDP, afin de renforcer le dispositif constitutionnel et légal relatif au droit d’accès à l’information et à la protection des données à caractère personnel.