Une délégation de la Chambre des Représentants participe à Genève à un séminaire international de l’UIP

jeudi, 27 juin, 2019 à 13:19

Genève – Une délégation de la Chambre des Représentants a participé à Genève à un séminaire international organisé par l’Union interparlementaire (UIP) du 24 au 26 juin au profit des membres de commissions parlementaires des droits de l’homme.

Organisé en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ce séminaire s’est penché sur le rôle décisif que doivent jouer les parlements, en particulier leurs commissions des droits de l’homme, dans la protection et la promotion des droits de l’homme en contribuant à donner une suite concrète aux obligations internationales relatives aux droits de l’homme au niveau national.

La tenue de cette rencontre procède de la conviction exprimée par les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, en particulier le Conseil des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, quant au potentiel des parlements pour assurer une meilleure mise en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme.

Le séminaire vise ainsi à faire le point sur les avancées accomplies et à identifier les meilleures pratiques et de nouveaux moyens d’action. Selon un communiqué de l’UIP, cet événement est l’occasion de présenter des exemples intéressants de contributions de parlements dans le domaine des droits de l’homme et de participation des parlements aux activités des mécanismes des droits de l’homme de l’ONU.

Il s’agit aussi de recenser d’autres moyens de renforcer la contribution des parlements à la promotion et à la protection des droits de l’homme et d’améliorer les synergies entre les parlements et les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU.

Le séminaire a abordé également les dispositions que les parlements peuvent prendre pour mettre en œuvre un ensemble de mesures reposant à la fois sur les Objectifs de développement durable (ODD) et les obligations relatives aux droits de l’homme.

Cette participation a été l’occasion pour les membres de la délégations marocaine, composée de MM. Najib El Bakkali, Hamid El Archi et Mme Zakia Lamrini, “de faire connaître les mesures et les dispositifs sur les plans aussi bien constitutionnel que juridique et organisationnel, initiés par le Royaume pour la consolidation et la protection des droits de l’homme dans différents domaines”.

Les discussions ont porté sur la contribution des commissions des droits de l’homme, de justice et de législation dans la consolidation et la protection des droits de l’homme, ainsi que sur le rôle des parlements dans la “Présentation internationale globale” des rapports des Etats devant le conseil des droits de l’homme de l’ONU, a expliqué M. El Bakkali dans une déclaration à la MAP, notant que la rencontre a été l’opportunité de présenter l’expérience du Maroc dans ce domaine.

Par ailleurs, cette participation a été l’occasion de jeter des ponts de communication avec nombre de parlements, notamment des pays du Sud et africains, a-t-il dit, ajoutant que les membres de la délégation ont de même exposé les différentes initiatives entreprises par SM le Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique et des Africains.