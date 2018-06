Le ministère de l’éducation s’attelle à fournir aux étudiants et leurs parents toutes les informations sur les parcours de formation post-baccalauréat (Samadi)

mercredi, 13 juin, 2018 à 10:43

Rabat – Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique oeuvre à fournir aux étudiants et leurs parents toutes les informations sur les parcours de formation post-baccalauréat, a souligné, mardi à Rabat, le secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalid Samadi.