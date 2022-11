Les perspectives des relations maroco-européennes au centre d’entretiens entre M. Talbi El Alami et le rapporteur du groupe du PPE pour le Maroc

Rabat – Les perspectives des relations maroco-européennes ont été au centre d’entretiens, mardi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, et le rapporteur du groupe du Parti populaire européen (PPE) pour le Maroc, Andrey Kovatchev, en visite de travail dans le Royaume du 29 novembre au 1er décembre.

Un communiqué de la Chambre des représentants indique que les deux parties ont évoqué les perspectives des relations maroco-européennes et l’importance de renforcer les liens de coopération et d’amitié entre les parlements marocain et européen pour relever l’ensemble des défis, dont la migration, comme elles ont échangé les points de vue sur nombre de questions internationales et régionales d’intérêt commun.

M. Talbi El Alami a présenté, à cette occasion, le progrès réalisé par le Royaume dans les domaines de la démocratie, des droits de l’homme, de la transition digitale, des énergies renouvelables, de la gestion de la pandémie de Covid-19 et ses répercussions, ainsi que de la consolidation de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international, conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Il a également informé M. Kovatchev de l’histoire et des nouveautés de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, mettant en avant le soutien et l’appui de la communauté internationale au plan d’autonomie présenté par le Maroc, comme solution unique et réaliste pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain.

Qualifiant le Maroc de partenaire fondamental et distingué de l’Union européenne, M. Kovatchev a, de son côté, salué les efforts déployés par le Royaume pour instaurer la paix et la stabilité dans la région du Sahel et du Sahara.

Ont pris part à cette rencontre, le président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, Lahcen Haddad et les membres de la commission Hicham Ait Menna, Abdelmajid Fassi Fihri et Zina Chahim.