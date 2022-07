M.Mayara en visite de travail en Mauritanie du 15 au 19 juillet

vendredi, 15 juillet, 2022 à 14:11

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, effectuera du 15 au 19 juillet, une visite de travail en République islamique de Mauritanie à l’invitation du président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Cheikh Ould Bayeh.

Cette visite intervient dans le cadre du renforcement des liens fraternels solides existants entre les deux pays et la promotion de la dynamique distinguée qui marque les relations maroco-mauritaniennes sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, grâce à une vision clairvoyante tournée vers l’avenir au service des intérêts des deux pays frères, indique un communiqué de Chambre des Conseillers.

Cette visite s’assigne pour objectif, selon la même source, la consolidation de la coopération institutionnelle et parlementaire entre la Chambre des Conseillers et l’Assemblée nationale mauritanienne, l’échange de points de vue et le renforcement de la coordination entre les deux parties, ainsi que l’examen des moyens d’approfondir les relations bilatérales à même de relever les différents défis qui s’imposent sur la scène régionale et internationale et qui portent notamment sur la sécurité, la stabilité et le développement durable.

Lors de cette visite, M.Mayara sera accompagné d’une délégation composée notamment, de Fouad Kediri, vice-président de Chambre, Mohamed Bakouri, président du groupe du Rassemblement national des indépendants et Youssef Aydi, président du groupe socialiste.