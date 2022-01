M. Mayara s’entretient avec l’ambassadeur de la République de Corée

jeudi, 27 janvier, 2022 à 20:17

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec l’ambassadeur de la République de Corée au Maroc, M. Keeyong Chung.

Lors de cette rencontre, M. Mayara s’est félicité de l’excellence des relations séculaires et solides entre le Royaume du Maroc et la République de Corée, marquées du sceau du respect mutuel et de la coopération fructueuse, indique un communiqué de la deuxième Chambre, rappelant que les deux pays célèbrent cette année le 60ème anniversaire de l’établissement de leurs relations.

Le président de la Chambre des Conseillers a mis en avant le modèle démocratique et de développement au Maroc, mené sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a ajouté la même source, soulignant l’importance du positionnement géostratégique du Maroc qui se veut un incitatif pour la République de Corée en vue d’explorer de nouveaux marchés sur le Continent africain.

M. Mayara a passé en revue la nouvelle composition de la Chambre des conseillers après la Constitution de 2011, renforcée par la représentativité du Patronat et le rôle que cette composante peut jouer dans le développement d’une diplomatie économique parlementaire agissante, exprimant, par la même, la volonté de la Chambre de consolider son partenariat avec l’Assemblée nationale de la République de Corée.

Concernant la cause nationale, il a mis en relief le soutien de la communauté internationale à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que solution juste et durable pour mettre fin à ce conflit régional artificiel dans le cadre de la souveraineté du Royaume, de son unité nationale et de son intégrité territoriale, tout en saluant la position constante de la Corée au sujet de la question du Sahara marocain.

Pour sa part, le diplomate sud-coréen a souligné la solidité des relations bilatérales de coopération et d’amitié, réitérant le soutien de son pays aux grands projets de développement du Royaume qui représente un partenaire traditionnel de la République de Corée.

De même, il a mis en relief l’importance de la coopération parlementaire pour saisir les grandes opportunités et capacités dont disposent les deux pays afin de diversifier les relations économiques, développer les échanges commerciaux et les hisser à des niveaux élevés dans de nombreux domaines.

Au cours de cette rencontre, les deux parties n’ont pas manqué d’insister sur la nécessité d’intensifier les efforts pour mettre à profit toutes les opportunités disponibles pour approfondir les relations de partenariat entre les deux pays amis, de même qu’elles ont mis en exergue l’importance de la dimension parlementaire dans l’approfondissement des relations bilatérales, à travers l’échange de visites et d’expertises, conclut le communiqué.