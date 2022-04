M. Mayara s’entretient avec l’ambassadrice de l’UE au Maroc

vendredi, 8 avril, 2022 à 17:02

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec l’ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Maroc, Patricia Llombart Cussac, des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, notamment au niveau de l’action parlementaire.

Lors de cette réunion, les deux parties ont exprimé leur satisfaction du niveau distingué des relations stratégiques multidimensionnelles unissant le Maroc et l’UE dans le cadre d’un “Partenariat euro-marocain pour une prospérité partagée”, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

M. Mayara a souligné, à cette occasion, le rôle joué par la Chambre des conseillers, à la faveur de sa composition diversifiée, dans la promotion du dialogue entre le Maroc et l’UE, à tous les niveaux (politique, économique et social), à travers les travaux de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, qui tend à accompagner la coopération gouvernementale entre les deux parties, et l’accueil de forums et de débats sur des questions à caractère social, économique, professionnel et sectoriel.

Il a souligné la nécessité d’élargir les domaines de ce partenariat pour répondre aux changements géopolitiques à l’échelle régionale et internationale et aux répercussions de la pandémie de Covid-19.

Le président de la Chambre des Conseillers s’est également félicité des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme de jumelage institutionnel entre le Royaume et l’UE par l’organisation de séminaires et d’ateliers de partage d’expertises et d’expériences avec les parlements européens partenaires, appelant à l’élargissement de ce programme institutionnel pour inclure d’autres domaines importants, notamment la jeunesse, les investissements, les énergies renouvelables, le climat des affaires et la digitalisation.

Pour sa part, Mme Cussac a salué la politique efficiente adoptée par le Maroc dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions et le renforcement par le Royaume de sa souveraineté sanitaire.

Elle a souligné l’importance que l’UE attache à ses relations avec le Royaume en tant que partenaire stratégique dans tous les domaines de coopération et au niveau du renforcement de la coopération tripartite (Europe-Maroc-Afrique), exprimant la volonté d’élargir et de consolider ces relations pour inclure diverses questions centrales d’intérêt commun et d’actualité, telles que la digitalisation, la sécurité alimentaire et sanitaire, l’environnement, le climat et les énergies renouvelables.