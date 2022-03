M. Talbi Alami s’entretient avec le président du Conseil national fédéral émirati

jeudi, 3 mars, 2022 à 22:25

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le président du Conseil national fédéral émirati, Saqr Ghobash, et la délégation l’accompagnant.

Lors de ces entretiens, M. Talbi Alami s’est félicité de la visite de la délégation émiratie, estimant qu’elle constitue un nouvel affluent pour le renforcement des relations entre les institutions législatives du Maroc et des Emirats Arabes Unis, rappelant la profondeur des relations historiques et culturelles unissant les deux pays, selon un communiqué de la Chambre des représentants.

Il a également mis en avant la solidité des liens fraternels entre les dirigeants des deux pays, réaffirmant les positions de Royaume soutenant l’Etat des Emirats Arabes Unis, ainsi que toutes les démarches que le pays a entrepris pour défendre ses territoires et assurer la sécurité de ses citoyens.

En outre, M. Talbi Alami a souligné la dynamique et les acquis de la Chambre des représentants qui lui ont valu une place de choix au niveau national et dans différentes instances parlementaires continentales, régionales et internationales, ce qui en fait un modèle sur le plan institutionnel.

Il s’est, par ailleurs, félicité de la qualité des relations entre les parlementaires des deux pays, se disant disposé à un partage mutuel des expériences et expertises, ainsi qu’à l’ouverture sur de nouvelles questions et de nouveaux champs pour renforcer ces liens parlementaires.

Pour sa part, M. Ghobash a indiqué que sa participation aux travaux du 11ème congrès de l’Association des sénats, choura et conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe (ASSECAA) et du Forum du dialogue parlementaire avec les sénats d’Amérique Latine et des Caraïbes, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, du 3 au 5 courant à Rabat, est à même de consolider les liens parlementaires multilatéraux et bilatéraux entre les deux pays frères.

Le président du Conseil national fédéral émirati et la délégation l’accompagnant, en visite de travail au Maroc, ont souligné les relations fraternelles de longue date qu’entretiennent les deux pays, relevant que la profondeur de ces liens se traduit par les visions partagées au sujet de nombreuses questions et intérêts communs, au sein de différentes instances internationales.

La délégation a également salué l’expérience marocaine et les réalisations accomplies par le Royaume dans divers domaines, faisant de lui un modèle à suivre.

La rencontre a également été l’occasion d’aborder de nombreuses questions parlementaires bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, poursuit le communiqué, ajoutant qu’il a été convenu de hisser les liens parlementaires bilatéraux à travers l’échange d’expériences et d’expertises et la communication continue entre les parlementaires des deux pays.