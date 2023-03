Le Maroc a fait de grands pas pour renforcer ses relations avec le continent africain (présidente du Sénat de l’Eswatini)

mercredi, 1 mars, 2023 à 22:21

Rabat – Le Royaume du Maroc a franchi, sous le leadership clairvoyant de SM le Roi Mohammed VI, de grands pas dans le processus de renforcement de ses relations avec le continent africain, a indiqué, mercredi à Rabat, la présidente du Sénat du Royaume d’Eswatini, Dlamini Lindiwe.

Dans une allocution à l’ouverture de la 17ème session de l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM), tenue les 1er et 2 mars au Parlement marocain, Mme Lindiwe a cité à cet égard le retour du Maroc au giron de l’Union africaine en 2017, sa demande d’adhésion à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que le projet de gazoduc Maroc-Nigeria qui reflète l’importance du rôle joué par le Royaume en tant que trait d’union entre l’Afrique et l’Europe.

Dans le même ordre d’idées, Mme Lindiwe a loué les liens solides entre les Royaumes du Maroc et d’Eswatini, qui ont été couronnés par la signature de conventions de coopération à dimension économique, scientifique et culturelle.

La responsable eswatinienne a également rappelé le lot de matériels et de produits médicaux dont le Maroc avait fait don à son pays pour l’aider à affronter les effets de la pandémie de Covid-19, exprimant sa reconnaissance à SM le Roi et au peuple marocain pour cette initiative “qui a confirmé l’engagement de SM le Roi en faveur du développement de l’action africaine commune contre la pandémie”.

D’autre part, la présidente du Sénat de l’Eswatini a mis l’accent sur l’importance du rôle qui incombe aux parlementaires dans la mise en place de stratégies nationales de développement capables de satisfaire aux besoins pressants des citoyens, appelant les législateurs à redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de vie des populations sur les plans socioéconomique, environnemental et sécuritaire.

Les participants à la 17è session de l’APM se penchent sur diverses questions d’actualité, au sujet desquelles des recommandations et des résolutions seront élaborées dans le cadre des commissions permanentes spécialisées de l’APM.

Il s’agit notamment des questions de l'”immigration”, “Sécurité et terrorisme”, “Crime organisé et traite d’êtres humains”, “Développements géopolitiques et sécuritaires dans la région”, “Crise financière et économique”, “Intelligence artificielle”, “Efficacité énergétique”, “Sécurité hydrique” et “Protection du milieu marin”.

Cette session, qui intervient dans un contexte régional agité marqué par des défis multidimensionnels, se tiend en présence de plus de 200 participants, issus de 20 pays et organisations régionales et internationales, outre des acteurs de la société civile et du secteur économique.

Les travaux de cette rencontre seront également marqués par l’élection du nouveau président de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranéen, pour la période 2023-2024.