Le Maroc et la Zambie plaident pour le développement de la coopération parlementaire

vendredi, 12 février, 2021 à 21:10

Lusaka- Les moyens de promouvoir la coopération parlementaire entre le Maroc et la Zambie a été, jeudi, au centre d’un entretien entre le président de l’Assemblée Nationale de la République de Zambie, M. Patrick Matibini, et le Chargé d’Affaires e.p de l’ambassade du Royaume à Lusaka, M. Mohamed Kalakhi.

Cette rencontre, qui s’est déroulée au siège du Parlement zambien, concrétise une visite de courtoisie rendue par le diplomate marocain au chef du pouvoir législatif zambien, indique l’ambassade dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP.

Lors de ces discussions, les deux parties ont examiné «les relations bilatérales entre les deux pays, leur évolution et leur excellence, notamment par la reconnaissance de l’intégrité territoriale du Maroc et la marocanité du Sahara», comme elles ont fait part du soutien constant de la République de Zambie aux positions marocaines au sein des organisations et des forums internationaux.

La même source ajoute que MM. Matibini et Kalakhi ont, à cette occasion, souligné la nécessité d’activer la diplomatie parlementaire entre les deux pays, afin de mettre à contribution les relations parlementaires bilatérales, en programmant notamment l’échange de visites officielles entre les membres des institutions parlementaires des deux pays, dès que les circonstances sanitaires le permettront, et en lançant la réflexion sur la possibilité de créer un Groupe d’amitié parlementaire maroco-zambien.

Suite à cet échange, le président de l’Assemblée Nationale de la Zambie a accueilli favorablement ces idées et s’est dit disposé à recevoir toute proposition susceptible de stimuler la coopération parlementaire entre le Maroc et la Zambie.