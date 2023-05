Marrakech : des jeunes parlementaires plaident pour la conciliation entre développement et durabilité

mardi, 30 mai, 2023 à 12:01

Marrakech – Des jeunes parlementaires ont mis en lumière, lundi à Marrakech, l’impératif de concilier développement et durabilité pour répondre aux besoins du présent sans compromettre le sort des générations futures.

Intervenant lors d’une session placée sous le thème “Progrès ou durabilité, comment concilier les deux ?”, à l’occasion du premier forum international des jeunes parlementaires socialistes et socio-démocrates, les députés ont souligné la nécessité pour les gouvernements de s’engager à parvenir à un développement juste et durable, basé sur des sources d’énergie nouvelles et renouvelables, préserver l’environnement et en assurer la durabilité, ainsi que réaliser la justice entre les générations successives et garantir de nouvelles opportunités d’emploi.

Dans ce contexte, le parlementaire marocain, Abdelkader Ettaher, a mis l’accent sur le rôle pionnier que joue ce forum international pour encourager les sociétés et les pays à protéger l’environnement et à parvenir à un développement durable, à la faveur d’une approche participative avec les décideurs, les hommes d’affaires et la société civile.

Il a également mis en avant l’importance de relever le défi auquel est confronté l’acteur politique pour atteindre un équilibre entre la logique du court terme régi par des promesses électorales et des attentes urgentes, et la logique du long terme relatif aux résultats positifs de la transition vers une économie verte.

Sur fond de ces changements, a poursuivi M. Ettaher, une série de profondes réformes politiques et économiques ont été lancées, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui ont été couronnées par la Constitution de 2011 qui garantit aux citoyens, entre autres, la justice sociale et le droit à un environnement propre tout en préservant les droits des générations futures, outre la mise en place d’une charte nationale de l’environnement et du développement durable.

De son côté, la députée mexicaine, Carla Ayala, a indiqué que les défis actuels impliquent la mise en place de lois et politiques publiques efficaces et l’encadrement des sociétés qui ne mettent pas en jeu l’avenir de leur pays, soulignant le rôle que les jeunes peuvent jouer dans la réalisation des objectifs escomptés.

Les jeunes sont conscients de ces défis et sont prêts à reprendre le flambeau et à développer de nouvelles expressions et formules pour faire face à de nouvelles situations, avec la flexibilité et l’intégration que cela implique pour dépasser les obstacles et renforcer la transparence dans le traitement de diverses questions importantes et actuelles, a-t-elle fait savoir.

A cet égard, elle a appelé à renforcer la présence et la participation des jeunes dans les cercles décisionnels, avec des efforts concertés entre acteurs jeunes et expérimentés pour se remettre sur la bonne voie et réaliser les progrès souhaités tout en assurant la pérennité.

Le député du Parlement andin, Fabian Diaz Plata a dénoncé, quant à lui, la politique “d’hypocrisie” des pays développés en matière de préservation de l’environnement et d’assurance d’un développement durable en signant des accords et prétendant défendre le système environnemental mondial, alors que ces pays sont principalement responsables de la destruction de cette planète.

M. Plata a, par ailleurs, appelé à promouvoir un modèle réaliste et efficace de protection de l’environnement contre les multiples risques auxquels il est confronté, à sensibiliser la population mondiale aux problèmes environnementaux existants et à l’exhorter à participer activement à la recherche de solutions appropriées en s’engageant dans la proposition, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques.

Le Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé pendant trois jours par le Groupe socialiste-opposition ittihadya à la Chambre des représentants, en partenariat avec la Jeunesse ittihadya et le réseau “MENA-Latina”, sous le thème “contribution des jeunes parlementaires à la promotion de politiques publiques progressistes et équitables”, vise à encourager les jeunes parlementaires à se concerter et analyser les questions d’actualité et proposer des solutions novatrices et efficaces, en faisant valoir leurs aptitudes à utiliser les nouvelles technologies et les réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser d’autres acteurs à des causes importantes, notamment celles liées à la justice sociale, l’environnement et l’égalité des sexes. Ils peuvent prendre le leadership sur ces questions avec de nouvelles perspectives, de nouvelles approches et de nouveaux outils, tout en développant des partenariats internationaux.

Cet événement a également pour ambition de permettre aux jeunes parlementaires qui sont à leur premier mandat parlementaire, de s’ouvrir sur des perspectives internationales, de s’inspirer et d’inspirer leurs homologues de toutes les régions du monde. Il offre ainsi une opportunité de réseautage et de coopération sur les différentes questions et thématiques de préoccupations des socialistes et sociaux-démocrates dans le monde.