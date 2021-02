La pandémie de la Covid-19, une opportunité de repenser les politiques et les relations internationales

samedi, 27 février, 2021 à 22:25

Rabat – La pandémie de la Covid-19 offre des opportunités pour repenser les politiques publiques et revoir les relations internationales, a estimé le président de la Chambre des Conseillers, Hakim Benchamach.

Intervenant par visioconférence à l’occasion des travaux de la 39ème session du Forum des présidents des Parlements d’Amérique Centrale, des Caraïbes (FOPREL), M. Benchamach a expliqué que le but est d’arriver à une plus grande justice et une plus large solidarité afin de faire face aux défis communs, indique un communiqué de la Chambre.

A cet effet, les parlementaires sont appelés à innover de nouvelles formes d’action commune, à même de faire de la Coopération parlementaire un levier pour renforcer les liens entre les pays et les peuples du monde, a-t-il souligné.

M. Benchamach s’est félicité de l’excellence des relations de la Chambre des Conseillers avec les Parlements d’Amérique Centrale et des Caraïbes, ainsi qu’avec toutes les Unions interparlementaires de la région, notant que ces rapports reposent sur les principes de la consultation, la coordination, la solidarité, le respect mutuel et la défense des causes justes des pays et peuples d’Afrique et d’Amérique Latine.

Par ailleurs, M. Benchamach a rappelé dans son intervention la réunion “historique” qu’il avait tenue, en juin dernier, avec les présidents de l’Union parlementaire d’Amérique latine et des Caraïbes, et qui a été sanctionnée par un appel à l’élaboration d'”un plan de sauvetage mondial juste et équitable”, pour venir en aide aux pays les plus impactés par les répercussions de la Covid-19.

Cette 39ème session du Forum a été marquée par la désignation de la présidente de la Chambre des députés mexicaine, Mme Dulce María Sauri, en tant que nouvelle présidente du Forum, rappelle la même source, relevant que M. Benchamach a saisi l’occasion pour rappeler l’estime qu’accorde cette dernière au Maroc et à ses réformes et expériences pionnières dans bien de domaines.

Revenant sur les relations avec le FOPREL, M. Benchamach a tenu à rappeler sa décoration, le 27 février 2020, par les présidents des institutions législatives d’Amérique Centrale et des Caraïbes en reconnaissance de ses efforts en faveur du renforcement des relations d’amitié et de coopération avec les membres du Foprel, estimant que cette décoration lui attribue une plus grande responsabilité pour la poursuite de cette coopération parlementaire.