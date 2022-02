La pérennité des systèmes de retraite, une responsabilité collective (rencontre)

mercredi, 23 février, 2022 à 20:00

Le projet de la nouvelle Charte de l’investissement, dont les grandes lignes ont été présentées mercredi dernier devant SM le Roi Mohammed VI, devrait tenir en compte de la réforme du climat des affaires et du rôle des Centres régionaux d’investissement (CRI), a indiqué l’économiste Larabi Jaïdi, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).