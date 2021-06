Le peuple libyen demande “davantage de soutien” du Maroc pour surmonter la crise (M. Dbeibah)

lundi, 28 juin, 2021 à 14:05

Rabat – Le chef du gouvernement de transition en Libye, Abdelhamid Dbeibah, a souligné, lundi à Rabat, que le peuple libyen “demande davantage de coopération et de soutien” du Maroc pour surmonter la crise et assurer la stabilité du pays.

“Nous demandons davantage de coopération et de soutien de nos frères au Maroc pour surmonter la crise et dépasser les années difficiles”, a affirmé M. Dbeibah lors d’une déclaration à la presse à l’issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach.

Le chef du gouvernement de transition en Libye a réitéré la profonde gratitude du peuple libyen à SM le Roi Mohammed VI pour “les positions importantes et le soutien constant” du Royaume et ses efforts déployés dans le but d’unifier les institutions libyennes, appelant à davantage de coopération bilatérale, notamment à travers la suppression du visa entre les deux pays et la mise en place d’une ligne aérienne directe entre la Libye et le Maroc afin de faciliter les déplacements entre les deux pays.

Pour sa part, M. Benchamach a réaffirmé la disposition du Maroc à apporter tout le soutien nécessaire et à partager son expérience dans tous les domaines avec le peuple libyen pour rattraper le temps perdu et saisir les opportunités de coopération qui s’offrent dans les domaines d’intérêt commun.

“Nous sommes confiants que l’intelligence collective des Libyens finira par trouver une solution à tous les problèmes qui entravent la réalisation de la conciliation entre les différentes composantes du peuple libyen”, a relevé le président de la Chambre des Conseillers.

Le programme de la visite au Maroc du chef du gouvernement de transition en Libye comprend une série de rencontres avec des responsables marocains, dont le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, et le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani.