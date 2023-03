Le président de la Chambre des Conseillers en visite en Pologne du 06 au 10 mars

vendredi, 3 mars, 2023 à 21:53

Rabat – Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, effectue une visite officielle à la République de Pologne du 06 au 10 courant à la tête d’une délégation.

Cette visite, qui répond à l’invitation du président du Sénat polonais, Tomasz Grodzki, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre le Royaume et la République de Pologne qui sont fondées, sous les auspices de SM le Roi Mohammed VI et du président Andrzej Duda, sur des bases d’amitié et coopération fructueuses, de soutien et de respect mutuel, indique la Chambre dans un communiqué.

Cette visite intervient également en exécution des contenus du communiqué conjoint ayant couronné la dernière visite de M. Grodzki au Royaume en mai 2022, et qui a constitué une nouvelle pierre angulaire dans la voie du renforcement des relations parlementaires entre les deux pays amis, guidés par les directives Royales éclairées de SM le Roi visant à diversifier les partenariats et à s’ouvrir sur les pays de l’Europe de l’Est, relève la même source.

La délégation accompagnant M. Mayara comprend, Abdelilah Hafdi, (questeur de la Chambre des conseillers), Safia Belfakih (secrétaire), El Assad Zerouali (secrétaire général de la Chambre), Zakaria El Hanini (Chef du cabinet du président), Saad El Ghazi (directeur des Relations extérieures et de la Communication) et Hassan Boutassoufra (membre du cabinet du président, précise-t-on.