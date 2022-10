Le président de la Chambre des conseillers reçoit la présidente du groupe d’amitié parlementaire maroco-coréen

lundi, 31 octobre, 2022 à 19:00

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, M. Naama Mayara, a reçu lundi à Rabat, la présidente du Groupe d’amitié parlementaire maroco-coréen, In Jae Keun, actuellement en visite de trois jours dans le Royaume à la tête d’une délégation sud-coréenne.

Au cours de cette rencontre, à laquelle a assisté l’ambassadeur de la Corée du Sud à Rabat, les deux parties ont exprimé leur fierté quant à la qualité et la solidité des relations entre le Royaume du Maroc et la Corée du Sud, mettant l’accent sur la nécessité de les développer davantage pour toucher divers domaines d’intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Au début de la réunion, M. Naama Mayara a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie à la délégation parlementaire sud-coréenne suite à la bousculade ayant eu lieu dimanche dernier, exprimant sa grande sympathie à ce peuple ami pour cette grande perte.

M. Mayara a également exprimé sa grande joie de recevoir la délégation parlementaire coréenne, réitérant sa satisfaction du riche bilan des réalisations de la coopération bilatérale qui témoigne de la profondeur des relations maroco-coréennes.

Le président de la Chambre des conseillers a souligné l’importance d’approfondir les liens d’amitié avec des intérêts économiques mutuels, en travaillant sur le développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines, y compris le secteur du tourisme.

À cet égard, il a souligné le rôle central que peuvent jouer les relations parlementaires entre les deux pays, qui nécessitent plus de travail pour renforcer la coopération bilatérale, notamment à travers la création du groupe d’amitié et de coopération entre la Chambre des conseillers et l’Assemblée nationale de la Corée du Sud.

Dans ce contexte, M. Mayara a révélé que des contacts sont entrepris avec la partie coréenne pour concrétiser la création de ce groupe, dans les plus brefs délais.

Pour sa part, Mme In Jae Keun a exprimé sa joie pour sa visite au Maroc, qui s’inscrit dans le cadre du 61ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notant la profonde symbolique du Maroc en tant que premier pays africain à ouvrir une représentation diplomatique en Corée.

Exprimant l’aspiration de son pays à développer et à donner une forte impulsion à la coopération avec le Maroc dans tous les domaines, Mme. In Jae Keun a noté que malgré l’éloignement géographique, les relations entre les deux pays sont fortes et diversifiées.

À cette occasion, les membres de la délégation coréenne ont souligné que le peuple coréen garde une bonne et merveilleuse image du Maroc et de son peuple.

Cette rencontre a été l’occasion pour M. Mayara de fournir des explications sur la place importante de la Chambre des conseillers dans l’édifice institutionnel national, ainsi que sur ses prérogatives et ses larges compétences dans les domaines de la législation et du contrôle de l’action gouvernementale.

Le président de la Chambre a également mis en lumière les rôles pionniers attribués à la Chambre des conseillers dans la structuration et l’animation du débat social sur divers enjeux nationaux, pour lesquels de nombreuses rencontres et forums réguliers ont été consacrés.