Le président de la Chambre des représentants salue la qualité de la coopération entre le Maroc et le Rwanda

samedi, 8 mai, 2021 à 0:08

Rabat – Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a salué vendredi, la qualité de la coopération entre le Maroc et le Rwanda sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Paul Kagamé.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée par l’ambassade du Rwanda à Rabat en commémoration du 27ème anniversaire du génocide contre les Tutsi en 1994 au Rwanda, M. El Malki s’est félicité de la solidité des relations entre le Royaume du Maroc et la République du Rwanda, ainsi que de la dynamique que connait ce partenariat, où Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président de la République du Rwanda, M. Paul Kagamé ont échangé plusieurs visites marquées par l’élaboration d’un modèle novateur de coopération Sud-Sud.

Il a fait savoir que les deux Chefs d’État partagent la même vision stratégique du développement du continent africain et croient en son potentiel, notant que la création de la Zone de libre-échange africaine (ZLECAF) a eu lieu sous la présidence du Rwanda lors du 10éme sommet extraordinaire de l’Union Africaine (UA).

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants s’est félicité des relations de partenariat et de coopération entre les institutions législatives des deux pays, rappelant la visite de la présidente de la Chambre des députés rwandaise au Royaume en 2018, et saluant le dynamisme croissant de la coopération parlementaire entre les deux pays.

Le président de la Chambre des représentants a saisi l’occasion de la commémoration du 27ème anniversaire du génocide contre les Tutsis pour évoquer que “ces crimes font partie des génocides les plus atroces du siècle passé, non seulement pour le poids des pertes humaines, mais aussi pour avoir brisé l’unité des Rwandais et les règles du vivre ensemble et de la coexistence”, exprimant sa solidarité et sa sympathie pour les familles des victimes et pour le peuple rwandais “qui s’efforce d’instaurer une culture des droits de l’Homme dans sa voie vers le développement et le progrès”.

M. El Malki a noté que cette commémoration confirme de manière tangible que les valeurs de coexistence, de respect d’autrui, de tolérance et de solidarité constituent des acquis pour la civilisation humaine dans sa lutte contre l’extrémisme et la brutalité qui s’inspirent de la propagation d’idées sombres, s’arrêtant aux leçons tirées de cette expérience, où il a appelé à affronter avec détermination les discours haineux qui alimentent les conflits raciaux, ethniques et religieux.

Le président de la Chambre des représentants a salué les efforts de Son Excellence le Président de la République du Rwanda, M. Paul Kagamé, en faveur de la réconciliation nationale et l’unité entre les composantes du peuple rwandais, et a contribué à l’édification d’un État rwandais qui part de son passé pour construire les repères de l’avenir, exprimant sa considération pour l’immense travail accompli par le Rwanda pour préserver la mémoire de cette pénible étape.