Le président de la Chambre des représentants s’entretient avec le président de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale de Hongrie

mardi, 6 juin, 2023 à 22:01

Rabat – Le président de la chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale de Hongrie, Zsolt Németh, et la délégation l’accompagnant, en visite de travail dans le Royaume du 5 au 9 juin.

Les deux responsables ont mis l’accent, lors de cet entretien, sur l’importance de renforcer les relations entre la Chambre des représentants et l’Assemblée nationale hongroise, se félicitant des relations existant entre les deux pays à plusieurs niveaux, notamment économiques et culturels et soulignant la nécessité de les consolider par le soutien aux investissements, le tourisme et les lignes aériennes directes, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette réunion a également été l’occasion de souligner le rôle important de la diplomatie parlementaire dans la consolidation du dialogue, de la consultation et de la coordination sur les questions d’intérêt mutuel, note la même source.

Le président de la Commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale hongroise a, dans ce sens, exprimé son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour résoudre le conflit autour du Sahara, la qualifiant de solution crédible et réaliste suivant les principes et les résolutions des Nations Unies. M. Zsolt Németh a exprimé son soutien au plan d’autonomie lors des différents forums régionaux et internationaux, relève la même source.

M. Talbi Alami a, pour sa part, remercié le président de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale hongroise pour son soutien à l’intégrité territoriale du Royaume et à l’initiative d’autonomie qu’il a présentée, saluant les liens distinguées unissant les deux pays.

Cette rencontre, marquée par la présence de l’ambassadeur de la République de Hongrie au Maroc et du président du Groupe d’amitié parlementaire Maroc-Hongrie, a été également l’occasion pour le président de la Chambre des représentants de mettre en exergue les acquis réalisés par le Royaume sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, « ce qui a permis au Royaume de devenir une terre de sécurité et de stabilité dans la région et un modèle à suivre dans plusieurs domaines », conclut-on.