Le président de l’Assemblée nationale de Serbie plaide pour la promotion de la coopération avec le Maroc

mercredi, 16 juin, 2021 à 17:00

Le Maroc est l’un des partenaires les plus stables et les plus puissants de l’Union européenne et à ce titre elle devrait arbitrer la querelle opposant le Maroc à l’Espagne au lieu d’impliquer d’autres pays, a souligné mercredi l’eurodéputé tchèque Tomáš Zdechovský.