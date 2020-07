Le raffermissement de la coopération entre la Chambre des conseillers et le CNDH au centre d’entretiens à Rabat

mercredi, 22 juillet, 2020 à 19:18

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Abdelhakim Benchamach, et la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, ont eu mercredi à Rabat des entretiens axés sur les moyens de raffermir la coopération entre les deux institutions.

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, cette entrevue qui s’est déroulée en présence du secrétaire général du CNDH, Mounir Bensaleh, intervient dans les efforts visant à renforcer une coopération amorcée en 2014, date de la signature du premier mémorandum d’entente entre le conseil et la deuxième chambre du parlement.

A cette occasion, les deux parties ont fait part de leur volonté commune de rehausser le niveau de la coopération entre les deux institutions, à travers l’actualisation du mémorandum d’entente à la lumière du nouveau règlement intérieur de la Chambre et de la nouvelle loi relative au CNDH, de sorte à l’enrichir par d’autres volets d’action relatifs notamment à la justice transitoire et la justice sociale, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des recommandations des organes de traités.

Une telle action nécessite, précise-t-on, l’harmonisation de la législation nationale avec le droit international des droits de l’Homme et une plus grande présence parlementaire au sein du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, ainsi que lors du débat public et du dialogue social multipartite au niveau de la Chambre des conseillers.