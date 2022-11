Le renforcement de la coopération bilatérale au centre des entretiens entre M. Talbi Alami et le ministre guatémaltèque des relations extérieures

mardi, 29 novembre, 2022 à 21:46

La prière rogatoire a été accomplie, mardi à la Mosquée Hassan II de Casablanca, à l’instar des mosquées et aires de prière à travers le Royaume et ce, conformément à l’Ordre de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour implorer le Tout-Puissant de répandre Ses pluies bienfaitrices sur la terre en signe de miséricorde pour Ses créatures suivant la tradition de Son ancêtre vénéré, le Prophète Sidna Mohammed que la paix et le salut soient sur Lui.