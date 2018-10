Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d’entretiens entre le Maroc et la Croatie

mercredi, 31 octobre, 2018 à 22:13

Zagreb – L’instauration d’un dialogue politique permanent entre les Parlements et les partis politiques du Maroc et de Croatie a été au centre d’un entretien, lundi à Zagreb, entre l’ambassadrice du Royaume en Croatie, Mme Nour El Houda Marrakchi, et la présidente de la Commission de la coopération interparlementaire au Parlement Croate, Mme Romana Jerkovic.