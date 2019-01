Un responsable britannique met en avant la profondeur et la solidité des relations avec le Maroc

mercredi, 23 janvier, 2019 à 19:56

Rabat – Le sous-secrétaire d’État permanent du ministère britannique des Affaires étrangères, Simon McDonald, a mis en avant mercredi la profondeur et la solidité des relations de partenariat entre Londres et Rabat et plaidé pour un partenariat bilatéral plus élargi.

Lors d’entretiens à Rabat avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, le responsable britannique s’est félicité de l’excellence des relations entre les deux institutions monarchiques et la similitude entre les systèmes parlementaires des deux pays, indiquant que son pays ambitionne de renforcer davantage ce partenariat pour englober différents domaines.

Selon un communiqué de la Chambre des conseillers, le responsable britannique a appelé à la promotion des relations de coopération entre les institutions législatives des deux pays dont le rôle s’avère primordial dans l’intensification du dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni.

Il a de même fait part de sa satisfaction du niveau des relations de partenariat et de coopération liant la Chambre des conseillers à la Fondation Westminster pour la démocratie, relevant l’importance du travail engagé par la deuxième Chambre du parement et la Chambre des Lords dans la perspective de développer l’action parlementaire.

Pour sa part, M. Benchamach s’est félicité des relations de partenariat stratégique qui unissent le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni, basées sur les liens d’amitié solides et l’estime mutuelle entre les deux familles royales et sur des relations diplomatiques séculaires entre les deux pays.

Le Maroc et le Royaume-Uni ont en partage les mêmes valeurs et ambitions et font face aux mêmes défis, a-t-il fait observer, tout en appelant à tirer profit des opportunités offertes par leurs positions géostratégiques exceptionnelles afin de bâtir un partenariat exemplaire mutuellement avantageux.

Il a affirmé, dans ce sens, que les réformes entreprises par le Maroc, notamment le chantier de la régionalisation avancée, outre les potentialités dont il jouit, le mettent en position d’affronter tous les défis dans la région, en particulier ceux relatifs à l’immigration, aux enjeux sécuritaires et aux changements climatiques.

Le président de la Chambre des conseillers a en outre rappelé la visite qu’il avait effectuée au Royaume-Uni en mars 2016, estimant qu’elle a marqué une avancée dans le processus de renforcement des relations entre la Chambre de conseillers et la Chambre des Lords, deux instances dont l’apport est indéniable dans la consolidation du dialogue stratégique bilatéral.