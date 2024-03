Tenue à Abidjan de la 18ème Conférence de l’UPCI avec la participation du Maroc

samedi, 2 mars, 2024 à 20:58

Abidjan – Une importante délégation parlementaire marocaine prend part à la 18ème session de la Conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique (UPCI), qui se tient du 2 au 5 mars à Abidjan.

’’Changements climatiques dans le monde, quelle riposte des pays membres ?’’, est le thème central retenu pour cette 18-ème Conférence de l’UPCI.

Conduite par Mme Najwa Koukouss du groupe Authenticité et Modernité à la Chambre des Représentants, la délégation marocaine prenant part aux travaux de cette session comprend, du côté de la Chambre des Représentants, MM. Mohamed Chebbak du groupe du Rassemblement national des indépendants, et Khalid Chennak du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, et, du côté de la Chambre des Conseillers, M. Khalid Setti.

La première journée des travaux de la 18-ème Conférence de l’Union parlementaire des Etats membres de l’Organisation de la Conférence Islamique a été marquée par la tenue de la 51ème session du Comité exécutif de l’UPCI.

Lors de cette session, le Maroc a été élu à la Vice-présidence de ce Comité pour le Groupe arabe.

A l’ordre du jour de cette première journée figurent aussi la 5e réunion de l’Association des Secrétaires généraux des parlements membres, la 12e réunion du Comité permanent de la Palestine, la 3e réunion du Comité des Communautés et des Minorités Musulmanes, et la réunion de consultation du Groupe arabe.

Selon les organisateurs, les travaux de cette 18e session seront ponctués notamment par le renouvellement des Instances de l’UPCI, y compris le Comité exécutif, le Comité général et les Comités permanents spécialisés.