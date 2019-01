Un responsable britannique se félicite des relations de coopération soutenue entre son pays et le Maroc

jeudi, 24 janvier, 2019 à 12:00

Rabat – Le sous-secrétaire permanent et chef du service diplomatique au bureau des affaires étrangères et du Commonwealth, Simon McDonald s’est félicité, mercredi à Rabat, des relations de coopération soutenue entre son pays et le Maroc, dans les domaines de l’enseignement, du tourisme, de la culture et du sport.