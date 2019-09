Bouznika: La Jeunesse socialiste tient son huitième congrès national

samedi, 7 septembre, 2019 à 12:52

Bouznika- Quelque 700 jeunes militants participent au huitième congrès national de la Jeunesse socialiste (PPS) qui s’est ouvert, vendredi soir à Bouznika, sous le thème “les jeunes et la consécration de la démocratie”.

Les congressistes vont, notamment, élire un successeur du secrétaire général sortant de l’organisation, Jamal Krimi Benchekroun, et examiner et adopter les rapports moral et financier.