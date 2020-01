CSMD : Séance d’écoute avec les représentants du PPS

mardi, 7 janvier, 2020 à 11:33

Rabat – La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) poursuit, mardi à Rabat, ses séances d’écoute des partis politiques et des syndicats, en tenant une réunion avec les représentants du parti du progrès et du socialisme (PPS).

Le PPS est représenté par son secrétaire général, M. Mohamed Nabil Benabdallah, ainsi que par Mme Aicha Lablak, membre du bureau politique et présidente du groupe parlementaire du parti, Mme Charafat Afilal et MM.Abdeslam Seddiki et Karim Tej, membres du bureau politique du parti.

La CSMD a tenu, depuis la semaine dernière, des réunions avec les représentants du Parti Justice et Développement (PJD), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), du Parti de l’Istiqlal (PI), du Mouvement démocratique et social (MDS), de l’Union marocaine du travail (UMT), de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), de la Confédération démocratique du travail (CDT) et du parti de l’Union Constitutionnelle (UC), qui ont exposé leurs visions du nouveau modèle de développement.

La Commission Spéciale a décidé de procéder à une écoute large et ouverte des institutions et des forces vives de la nation, incluant les partis politiques, les syndicats, le secteur privé et les associations, dans un esprit d’ouverture et de construction commune, afin de recueillir les contributions et les avis des parties sollicitées en vue de l’élaboration d’un modèle de développement.

Dans cette même logique de participation et d’inclusion, la CSMD a indiqué qu’elle tiendra une série de réunions sur le terrain destinées à recevoir et à collecter les contributions et les idées soumises par les citoyens afin d’enrichir le débat et de partager les expériences et les réflexions.