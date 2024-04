Dialogue social : la CDT appelle à améliorer les revenus dans les secteurs public et privé

lundi, 15 avril, 2024 à 17:47

Rabat – La Confédération Démocratique du Travail (CDT) a appelé, lundi à Rabat, à l’amélioration des revenus dans les secteurs public et privé, dans un contexte marqué par une hausse des prix au cours des dernières années.

Le gouvernement est appelé à accélérer la mise en œuvre des engagements de l’accord du 30 avril 2022, de manière à répondre aux revendications de la classe ouvrière, notamment en ce qui concerne l’augmentation des salaires, a indiqué le vice-secrétaire général de la CDT, Bouchta Boukhalfa, à l’issue de la réunion d’une délégation représentant cette centrale syndicale notamment avec la ministre de l’Économie et des Finances, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le ministre délégué chargé du Budget.

Cette réunion a été également l’occasion d’échanger les points de vue, de poursuivre le débat dans le cadre des rounds du dialogue social et d’examiner l’ensemble des dossiers sectoriels, a-t-il ajouté dans une déclaration à la presse.

Concernant les dossiers inscrits à l’ordre du jour du dialogue social, le vice-secrétaire général de la CDT a affirmé que les négociations se poursuivent dans le but de parvenir à une solution acceptable pour toutes les parties.